So Foot • 10/12/2019 à 23:30

Les notes de Lyon-Leipzig

Grâce à un match nul inespéré suite à une première période insipide, l'Olympique lyonnais continue tant bien que mal son aventure dans cette Ligue des champions 2019/2020. Emil Forsberg, Houssem Aouar et Memphis Depay sont les principaux acteurs de ce match continental.

Ils ont mis des étoiles dans les yeux

C'était sympa, mais ils peuvent quand même faire mieux

Il avait le brassard jaune fluo pour avec le message "" pour bien mettre en avant son statut, sa capacité à créer du génie et sa lampe magique pour réaliser les vœux. Une fois encore, Jean-Michel Désinvolture était dans son plus beau costume. Tout sauf du respect, mais le fauve s'est réveillé jusqu'à s'embrouiller avec les supporters. Homme du match, clairement.Heureusement qu'au milieu du carnage, il y a encore despour maintenir le navire OL sur les flots. Houssem le vent, mais esquive la tempête dans le vestiaire en fin de match. Un grand merci.Les nouvelles oeuvres d'Emil :(la défense lyonnaise d'être à la rue),et. Si avec ça, il ne se chope pas un prix Nobel...Du moins en première période... Dans le deuxième acte, il s'est sans doute revitalisé avec une bonne boisson alcoolisé. Une Kilkenny, évidemment.Un phacochère sans cervelle, à l'image de son face à face manqué devant Lopes où il foire complètement sa conduite de balle. En revanche, l'Allemand sait faire des dégâts au moment d'utiliser la force. Timo et Pumba. Remplacé par