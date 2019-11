So Foot • 05/11/2019 à 23:20

Les notes de Lyon face à Benfica

Après avoir perdu le match aller à Lisbonne sur une bévue d'Anthony Lopes, l'Olympique lyonnais a pris sa revanche à domicile grâce à un match sérieux et appliqué (3-1). Mention spéciale à Dubois, Andersen, Mendes et Aouar.

Olympique lyonnais

Lyon

Homme-clé du succès portugais au match aller, il a cette fois-ci tenté de rendre fière sa famille. Trop tard, la bourde qu'il a commise à Lisbonne culmine déjà à plus de 20 000 vues sur YouTube. De quoi faire de l'ombre à ses cousins du 63.Galvanisé par son brassard autour du biceps, il a d'abord déposé un délicieux ballon sur le crâne d'Andersen sur l'ouverture du score, avant de manger le minuscule Franco Cervi. Léo touche du bois.Après un début de saison qui en a fait le vilain petit canard du vestiaire lyonnais, il a placé un coup de tête ravageur qui a montré qu'il s'était enfin mué en stoïque soldat de plomb. Le conte de fée peut commencer.Les chaussettes baissées, lesbien attachées et les yeux toujours levés, il a encore été le patron de la défense lyonnaise malgré une erreur d'appréciation sur le but portugais. Lebelge de l'année.Il défend très bien, attaque très mal, défend très mal, attaque très bien. Débrouillez-vous avec ça.