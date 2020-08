Les notes de Lyon contre Manchester City

Jusqu'où s'arrêtera donc la folle épopée des Garcia's boys ? Pas ce soir, Maxwell Cornet et ses potes iront défier le Bayern de Robert Lewandowski. La France est en train d'enfumer le monde du football grâce à Dembélé, quelle époque. Intouchables, monstrueux, prodigieux, invulnérables, féeriques, époustouflants... Bref : Lyonnais.

La Grande Muraille de Chine, le Mur de l'Ouest, le Mur de Berlin, le, le Mur de Babylone, Les Grands Murs du Zimbabwe... Anthony Lopes.Qui peut prétendre avoir été peint en âne par des supporters, seulement quelques mois avant de les rendre fous de joie ? Marcelo a fait de Jesus son môme, ils iront en vacances à Manaus l'été prochain. Le siège auto risque d'être petit...Écoutez cette musique entièrement avec Marcelo écrit sur la bedoche... Elle deviendra classique.Les œufs et la farine d'un gâteau réussi : le résultat est magnifique, mais lui s'est bien fait mélanger. L'impression d'un joueur du Vinsky FC au milieu d'un quart de C1. Remplacé à la 74parUn vrai leader de vestiaire, et sur le pré. Il a tellement entendu "" qu'il la donne désormais toujours là où il faut. Fautif sur le seul but des Mancuniens, il est important de dire que ça en fait rouler une pendant que l'autre construit en jachère.L'un des rares Bruno de France à ne pas être sapeur-pompier, l'un des douze qui font partie des "plus de 10" et le seul à tartiner la Juventus puis City à une semaine d'intervalle. Les Bruno te remercient, Bruno. Remplacé à la 75par