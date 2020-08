Les notes de Lyon contre le PSG

Valeureux, dur au mal et entreprenant, l'Olympique Lyonnais a regardé le PSG droit dans les yeux, à l'image de sa défense centrale Marçal-Marcelo-Denayer, d'un Cornet inépuisable et d'un Aouar clinquant au milieu. Et si Anthony Lopes aurait pu être un héros jusqu'au bout, Bertrand Traoré s'est chargé de ramener l'OL à sa réalité du moment : celle d'un club qui n'arrive plus à gagner des médailles.

Olympique Lyonnais

PSG-Lyon : comment te dire adieu

Quand on s'appelle Cyprian T?t?ru?anu et qu'on se retrouve à jouer les doublures contre son gré, il y a de quoi avoir le seum. Quand on est la doublure d'un monument comme Anthony Lopes, il y a de quoi être fier, Cyprian.Premier duel face à Neymar :. Deuxième et troisième duel face à Neymar :. Quatrième duel face à Neymar :. Et alors ? Gangster jusqu'au bout des ongles.Supermarcelo n'a qu'une kryptonyte : les Bad Gones. Alors quand ces derniers se comptent sur les doigts d'une main dans le stade et que la seule banderole qui flotte dans les tribunes est à l'intention du personnel soignant, le taulier se sent comme un poisson dans l'eau. Un mix entre Aquaman et un piranha., qui a davantage la dégaine et la puissance de frappe de Captain America.