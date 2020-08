Les notes de Lyon contre la Juve

Un duo Marcelo-Denayer solide en défense, un Caqueret infatigable au milieu et un Memphis Depay culotté devant. Ce Lyon a su répondre présent à peu près dans tous les domaines pour obtenir une défaite (2-1) qui lui suffit pour éliminer une fébrile Juventus.

Olympique lyonnais

Quel que soit le tournage, quel que soit le scénario et les acteurs autour de lui, il brille toujours par son jeu d'acteur. Et encore plus quand il remet le couvert dans un savoureux remake : Anthony Hopkins, dansCe gars-là est fait d'un autre bois, plus noble que les autres, mais qui finit tout de même par se briser. Jason Denoyer., Anderchêne.Les enseignes vegan continuent de fleurir à Lyon, mais lui reste droit dans ses bottes : Marcelo est un carnassier de la première heure, qui ne laisse aucun répit à ses proies et les dépèce à la moindre occasion. De la barbaque pour Tonton Marcel, et que ça saute !Il attaque et défend comme un attaquant. Anthony Marçal.Son style d'écriture n'est ni flamboyant, ni majestueux. Tantôt brut de décoffrage, tantôt effacé, Léo doit encore affiner sa plume pour connaître le succès de son homonyme Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt 2019. Au moins, il continue de se positionner pour la rentrée littéraire, à l'inverse des scribouillards