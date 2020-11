Les notes de Lille contre Lyon

Comme un Bamba triste. Malgré un Jonathan de gala et un Y?lmaz au four et au moulin, le LOSC a concédé le nul (1-1) face à un OL réduit à dix. La faute à des couloirs timide, et à un Renato Sanches sans inspiration.

Plus difficile d'arrêter une frappe déviée qu'une frappe de Toko-Ekambi. Toujours aussi élégant balle au pied, cependant.On avait besoin de lui dans son couloir, mais il est resté prudent. Certainement le mec qui reste dans la file du milieu sur l'autoroute. Bon airbag, toutefois : il n'a pas bronché, quand il a encaissé la mine d'Aouar dans le buffet.Memphis aime tellement pousser le Fonte qu'il a fini par lui foutre un doigt dans l'œil. Remplacé par, au-dessus d'Icardi.Le robot batave met fin à toutes les offensives qui se présentent face à lui. L'arrêt Botman.Un nom quelque part entre le remède contre la brulure d'estomac et l'international brésilien. Une prestation indigeste et sans rythme. Un homme paradoxal, donc.Pas celui qu'on met le plus en avant, mais toujours l'un des plus solides. André 3000.Disiz avait peut-être perdu sa femme, son gosse et son job, mais jamais autant de ballon en un match. C'est Galtier qui a dû péter les plombs.Il s'est régalé avec son Cornet, ne manquait plus qu'à cadrer les boules. Remplacé par, qui s'est contenté des miettes.Il s'est baladé seul pendant une heure et 56 minutes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com