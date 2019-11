So Foot • 22/11/2019 à 23:25

Les notes de Lille contre le PSG

Malgré un Benjamin André encore survolté et un Tiago Djaló impressionnant derrière, le LOSC a vite rendu les armes face au PSG (2-0). On rejoue le match avec Victor Osimhen cette fois ?

LOSC

Paris déguste Lille

Deux buts encaissés sans avoir l'impression de faire un match raté. Bienvenue au Parc des Princes, Mike.Ni bon, ni mauvais. Mais quand on a Neymar en adversaire direct, c'est plutôt bon signe.Au Brésil, la BDa un autre nom :On dit que certains événements nous font prendre dix ans d'un coup. Mais qu'est-il donc arrivé à Jose Fonte cet été pour passer d'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 la saison dernière à un papy hors du coup cette saison ?Des faux-airs de Rigobert Song avec ses chaussettes baissées. Et au vu de son match de patron, le jeune Portugais a toutes les chances de connaître une carrière aussi glorieuse que l'ancien taulier du FC Metz.Reinildo est un latéral qui vit à contre-courant de son époque : très sûr défensivement mais sans aplomb offensivement. Pas déplaisante cette petite touche, sauf que c'est d'une jeunesse rafraîchissante à ses côtés dont a besoin Jose Fonte pour son lifting.