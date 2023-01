Les notes de Lens-PSG

Plus justes, plus réalistes, et mieux organisés, les Lensois, portés par Loïs Openda et Seko Fofana, ont fait chuter le PSG. La charnière centrale parisienne a précipité le premier revers de la saison francilienne.

Au Nord, c'étaient les très bons

Au Nord, c'étaient les pas bons

Pour célébrer la nouvelle année, certains posent un cierge. Lui a déposé un Serge puis guillotiné un Marqui. Chacun ses traditions.Probablement déguisé en pompier ou en Joker pour la soirée du Nouvel An, il a décidé de continuer à se grimer pour le match de ce soir. Bien vu de sa part d'avoir choisi le costume de Paul Pogba. Celui de la Coupe du monde 2018.Certes il n'est pas champion du monde, mais c'est le seul défenseur argentin à avoir empêché Mbappé de marquer.Alexis c'est le dribbleur, Claude l'organisateur et Maurice le finisseur. Un joueur complet.Le saviez-vous ? Il nous faut plus de temps pour prononcer correctement son nom complet qu'il ne lui en faut pour ouvrir le score.Quelques mois avant d'être drafté en NBA, Victor Wembanyama a décidé de s'amuser à Bollaert. Encore heureux qu'il sache chiper le ballon des mains de ses adversaires.Quand on n'a pas Kolo Muani à ses côtés, c'est tout de suite plus compliqué.Forcément à 36 ans, c'est de plus en plus de dur de se remettre d'un bon gros réveillon. Malheureusement, cette saison on a souvent l'impression qu'il réveillonne la veille des matchs.Stop aux: ce n'est pas la fosse… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com