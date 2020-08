So Foot • 18/08/2020 à 23:00

Les notes de Leipzig contre le PSG

Sans solution face au 4-3-3 de Thomas Tuchel, le RB Leipzig a traversé 90 minutes très pénibles, en étant incapable de réaliser un décalage ou de mettre de la vitesse dans le jeu. Plombés par leur gardien Peter Gulácsi, pas aidés par leurs milieux mis sous l'étouffoir et abandonnés par des attaquants sans idées, les Roten Bullen ont sombré en silence.

RB Leipzig

Le but de Di Maria contre Leipzig

Le but de Bernat contre Leipzig

Une bonne fois pour toutes, les relances courtes au pied face à une telle armada offensive, c'est non. Surtout quand on a les doigts tout gourds. Au goulag, Gulácsi.Klostermann, ou "L'homme du cloitre" en VF, a fait ce qu'on attendait de lui : rester cloitré.Après avoir crevé tous les pneus des grosses cylindrées qui croisaient son chemin, le Monsieur Mecano de Leipzig n'a jamais réussi à suivre la Maserati de Bondy. Le fameux coup de la panne ?Une belle trouvaille estampillée Nagelsmann, ce replacement de Mukiele en défense centrale. Malheureusement, la nuit sans étoiles ne l'a pas aidé pour se repérer, et il a fini par perdre le Nordi.