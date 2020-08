Les notes de Leipzig-Atlético

Dominateur et séduisant, le RB Leipzig a bien mérité d'éjecter un faiblard Atlético de Madrid de la C1 ce jeudi (2-1). Dans le sillage d'un Dayot Upamecano gargantuesque, Marcel Sabitzer et Dani Olmo se sont distingués, tandis que João Felix, entré à l'heure de jeu, a été le seul à apporter un brin de folie du côté des Colchoneros.

Ils ont envoyé du lourd

Ils y ont mis du leur

Un monstre. Et son nombre de dribbles réussis ce soir dépasse déjà le total en carrière de Diego Costa.L'chancelant de ses débuts à Leipzig a bien évolué pour s'affirmer comme un authentiqueSurtout, que personne ne s'attire ses foudres, il peut répliquer en un éclair. Presque au niveau du Dieu du tonnerre. Marcel Saer., pour la sécurité.C'est bien gentil de l'utiliser en, mais quand on a un un génie, on ne lui laisse pas que 30 minutes pour tout renverser, non ?Quel intérêt à protéger son arcade éclatée dans un duel avec Halstenberg ? Même bandé, le soldat Savi? ne peut pas s'empêcher d'aller éclater son crâne contre les obus qui fusent du ciel. Une gueule cassée de 14/18 qui redemande sa dose de tranchées à peine remis de l'hôpital de guerre. Au revoir là-haut, Stefan.C'est à ça qu'on reconnaît les vrais guerriers : quand on les érafle, on ne voit même pas leur sang couler. Parce que Marcel Halstenberg est roux ? Achille l'était aussi.Le