So Foot • 05/09/2020 à 23:00

Les notes de la Suède contre la France

Toujours aussi solide défensivement mais en manque d'étincelles devant, la Suède n'a pas pu grappiller autre chose qu'une courte défaite. La robustesse de ses défenseurs Lindelöf-Jansson et l'abattage de ses milieux Olsson-Ekdal-Larsson n'ont pas permis aux dangers Forsberg et Quaison de s'illustrer. Il faudra se tourner vers le Tour de France pour voir des maillots jaunes avec le sourire.

Suède

Les Bleus assurent le service minimum

Olivier Giroud ne court pas aussi vite qu'un lièvre, mais il est bigrement dur à attraper. Alors le grand Pontus a appliqué la fameuse technique des cuniculteurs pour tuer leur proie : le coup du lapin. Et le comble, c'est qu'il s'est lui-même fait mal en accomplissant sa tâche. Le savoir-faire, ça se perd.Aussi dur à croquer qu'une Krisprolls.