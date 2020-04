Les notes de la saison 2 de Sunderland 'Til I Die

Après sa mythique première saison, la série Netflix au cœur du club le moins bien géré d'Angleterre est revenue en force la semaine dernière. Entre ceux qui mériteraient largement la Premier League, les petits nouveaux, les irrécupérables et les touristes qui n'ont rien à faire là, petite revue d'effectif au terme de cette saison 2. Avec des spoilers de l'exercice 2018-2019, attention.

Ils nous manquent déjà

Sunderland 'Til I Die, ou l'éloge de la lose

Un an de dégradés soignés, d'yeux qui brillent et de candeur touchante, pour finir avec le scalp entaillé, la coupe de cheveux ravagée par un vilain bandeau, le regard embué et les illusions éparpillées sur la pelouse de Wembley. Lestiennent leur nouvelle Marianne.Une joie de vivre qui ferait passer Marcel Desailly pour un contrôleur RATP. Ce n'est pas faute de lui rappeler à chaque épisode qu'il supporte Sunderland.Une trogne de vendeur de piscines varois promis à un passage chez Julien Courbet, et l'assurance, la grande gueule et la grosse voix qui vont avec. Suffisant pour semer la terreur au sein du service billetterie, notamment lorsqu'il s'agit d'établir le record d'affluence de la League One, et s'adjuger le premier rôle de cette saison 2. Pas pour influer sur son issue. Dommage.Quand l'avenir sportif d'une équipe repose, dans l'esprit des fans, autant sur l'intervention divine que sur le talent de ses joueurs, c'est plutôt mauvais signe. D'autant que c'est d'un exorciste qu'a besoin ce club, pas d'un curé.