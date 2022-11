Les notes de la première journée des phases de poule du Mondial 2022

La folle victoire saoudienne, l'exploit du Japon, le karma de Rüdiger, les 51 buts de Giroud, le temps additionnel infini, le penalty raté de Lewandowski, le carton de l'Espagne, des trophées MVP sans aucun sens. Au terme de cette première journée de la phase de poules, il est l'heure de distribuer les bons et les mauvais points.

Entre le supporter qui jette une porte dans son jardin pour célébrer le but d'Al-Dawsari, celui qui vient demanderau journaliste japonais, et ceux qui s'ambiancent sur, les supporters saoudiens sont idéalement entrés dans leur compétition. À l'image de leur équipe, en fait.C'est compréhensible qu'ils soient partis à la mi-temps : pour assister à ce match, beaucoup de Qatariens ont traversé le pays, soit treize kilomètres. Ils avaient peur de rentrer à pas d'heure.Quasiment une demi-heure d'arrêts de jeu cumulés lors d'Angleterre-Iran, régulièrement huit ou neuf minutes en plus à chaque mi-temps. Officiellement une troisième mi-temps.6-2 collé sur gazon, les Anglais se croient à Wimbledon.Après avoir sifflé deux fois trop tôt la fin du match entre la Tunisie et le Mali, Janny Sikazwe et ses assistants ont nié deux penaltys au Canada, dont un pour un hors-jeu sifflé... sur une passe en retrait. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles recommandations de Collina ?Finalement, ce qui risque d'être préjudiciable aux Sénégalais, ce n'est pas l'absence de Sadio Mané, c'est la présence de Doudou Mendy.Zéro, comme son nombre de buts marqués en Coupe du monde, en quatre matchs face au Sénégal, à la Colombie, au Japon et au Mexique. Lewandowskizophrène.Il y a quatre ans, il offrait une première victoire à l'Arabie saoudite en Coupe du monde depuis 1994, au bout du temps additionnel face à l'Égypte. Ce coup-ci, il… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com