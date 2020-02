Les notes de la Juventus face à Lyon

Dans le dur en première période, sans idées ensuite, la Juventus s'est logiquement inclinée à Lyon (1-0) sans cadrer le moindre tir. Inquiétant.

Juventus

Gueuler, prendre un but de Lucas Tousart, re-gueuler, puis disparaître totalement de l'écran et repartir à Turin avec une défaite dans le sac à dos. Oui, Wojciech Szczesny a passé une belle soirée de merde.Dans une autre vie, il aurait très bien pu naître dans le Nord et lancer des pavés lors des manifestations de Mai 68. Mais ça, c'est dans une autre vie. Dani-lo Rouge.Le visage en sang, le regard vide, le "grassouillet" d'Abcoude n'a pas pu manger son goûter tranquille pendant quarante-cinq minutes. Puis il a décidé d'aller mettre un pansement, et de finir la rencontre dignement. Alceste dansDes placements incertains, une autorité inexistante, des ballons longs foirés. Tifosi juventini : le Bonucci de Milan est de retour, pour vous jouer un mauvais tour.Au Groupama Stadium, les qualités du latéral gauche brésilien étaient équivalente à celles d'un bon défenseur de Ligue 1, voire de Ligue 2 passé par Caen ou Châteauroux, mais pas suffisantes pour la Ligue des Champions. Alex Sandro Raineau.