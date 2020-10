Les notes de la France en Croatie

Couvre-feu oblige, on a arrêté nos notes à 21 heures. Et les Bleus ne s'en sont pas si mal sortis.

Équipe de France

On ne saura pas s'il a remporté son seul duel du quart d'heure, puisque les pubs Gillette et Feu Vert nous ont privé du toss.En 2020, la France est donc un pays qui se couche à 21 heures et dont le meilleur latéral droit est gaucher. S'il faut passer par Ferland pour accéder au paradis...Heureusement que Gilles Bouleau a écourté l'épilogue fédérateur du président, on aurait pu manquer cette Marseillaise parfaitement exécutée par Raphaël. Un artiste engagé.Puisque Lenglet est à l'heure de Greenwich, il a eu le droit à soixante minutes de plus que ses copains (dont 15 de mi-temps). Suffisant pour écarter plusieurs centres, voir Lloris claquer une énorme parade et se sortir du pétrin avec quelques crochets. Il y a un temps pour tout, mais surtout pour Clément.Prendre un jaune en précipitation à 20h49, juste avant la fin de l'happy hour, c'est plutôt bien vu.Sachez-le : il ne suffira pas d'enfiler une tenue bariolée blanche et rouge pour se faire passer pour un livreur et échapper au couvre-feu. Le sergent Nzonzi l'a bien prouvé lors de ses contrôles inopinés.