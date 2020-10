Les notes de la France contre le Portugal

Une ligne d'attaque sans idée, un milieu de terrain sans Eduardo Camavinga et un Presnel Kimpembe taille patron. Pas facile pour marquer des buts, mais suffisant pour tenir le 0-0 contre le champion d'Europe en titre.

Équipe de France

Avec 117 sélections, voilà le capitaine des Bleus sur le podium des joueurs les plus capés dans l'histoire de l'équipe de France. Et cette fois, pas de but d'Éder pour venir tout gâcher. C'est déjà ça.Pas trop fort, pas trop nul, mais toujours largement au-dessus de la faible concurrence à son poste en équipe de France. La vie de Bouna Sarr à l'OM ces trois dernières années, en fait.Le temps d'une soirée, il s'est rappelé pourquoi il a longtemps été derrière Pepe dans la hiérarchie des défenseurs centraux au Real Madrid. Et il a pu souffler en se souvenant que le morfale portugais n'est plus son concurrent aujourd'hui chez lesLe voilà, le Sergio Ramos de Varane en équipe de France. Presnel Kimpeccable.Son intervention monstrueuse dans les pieds de Cristiano Ronaldo à la 24minute suffit à rappeler qu'il reste le meilleur Hernandez français sur un terrain de foot, n'en déplaise à son frérot Théo. En revanche, il reste derrière l'indétrônable Gérard quand il s'agit d'humour.