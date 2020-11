Les notes de la France contre le Portugal

Bienvenue au Grand Duché de France, sujets d'Adrien Rabiot. Bulletin de notes royal, pour des Bleus retrouvés.

Vidéo

Une parade magistrale main opposée, qui aurait mérité que ce match soit diffusé sur OL TV et commenté par le duo Florian Maurice-Richard Benedetti.Jean-Christophe Cambadélis ne "". La preuve que quand on évolue sur un côté dépourvu de qualité, tout est possible.95 > 94.Le gentleman du déménagement. Ultra-solide défensivement. Hyper-poli dans l'utilisation du ballon. Les passes latérales qui disent "" quand elles roulent puis "" quand elles arrivent dans les pieds, c'est non.Ton pote qui ne se pose jamais de question, qui est plus fort et plus heureux que toi.Tu te rends compte qu'il te manque seulement quand il n'est pas là. Il est toujours là quand tu as besoin. Il te donne sans jamais rien te demander. Tu l'aimes, mais ce n'est pas toujours hyper bien vu de le dire (et c'est dommage). Ta mère.Oubliez la