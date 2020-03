Les notes de la France contre la RFA

C'est l'histoire d'un destin bouleversé : celui du "grand Maxime". Etincelant tout au long de la rencontre, Bossis, dont le tir au but manqué prive les Bleus d'une première finale de Coupe du monde, est le nom que l'on retiendra. Bulletin de notes d'une équipe de France peut-être plus belle que jamais en ce soir andalou.

Vidéo

Tellement de parades qu'il a concurrencé la première fête de la musique du 21 juin dernier. Une séance de tirs aux buts sans regret. Jean-Luc aura fait le taf mais pas assez pour faire oublier Lahaye.Même sous Mitterrand, la droite française se porte bien. Un tir au but réussi et son hyperactivité habituelle dans son couloir. Les travaux Manuel.À Séville, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Visionnaire dans son succès classé n°5 des ventes il y a trois mois, Hervé Cristiani n'avait certainement pas imaginé cette fin tragique pour son libre Max. Monsieur Bossis, la France vous pardonne.L'harmonie célébrée dansen mars dernier, preuve que le duo Trésor-Janvion n'a rien à envier à la doublette Wonder - McCartney. D'ailleurs, Stevie n'aurait probablement pas calé cette volée dans le but de Schumacher.Voir Trésor.