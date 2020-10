Les notes de la France contre l'Ukraine

Peu d'enseignement à tirer en terme de jeu après ce match contre l'Ukraine, mais des beaux chiffres à rajouter dans le grand livre des Bleus : Olivier Giroud, Eduardo Camavinga et Antoine Griezmann font leur trou dans le Who's Who.

Équipe de France

Steven n'a pas fait le malin devant Malinovskyi et tombé avec les armes devant Yarmolenko. L'homme aux 33 sélections et 104 banquettes a donc préféré retrouver son élément naturel.Il a beau faire son malabar dans son couloir, il reste la seule valeur sûre au rayon chewing-gum. Quand y en a marre, y a Pavard.On dit qu'après une chute à cheval, il faut tout de suite se remettre en selle au risque d'être traumatisé à vie. Et après des débuts timides en Bleu, c'est au petit trop qu'il a fait un petit tour de manège.Il a beau être clair, net et précis, ce mec arrive autant à ambiancer les soirées que son homonyme économiste sur TF1. Vous savez, celui qui a des chroniques au nom aussi recherché quePour bien apprendre à compter en ukrainien, pensez d'abord à Lucas.Pour ce France-Ukraine, ça fait bienUne excroissance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com