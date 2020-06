Les notes de la finale de Top Chef

Le match des étoiles, l'affrontement décisif, la rencontre au sommet, l'affiche tant attendue, qu'on attendait depuis des semaines, enfin sur nos écrans : le FC David, rigoureux et technique, qui déroule ses gammes sans jamais partir à la faute, contre l'AS Adrien, qui fait confiance à sa créativité et à son instinct, pour l'amour du jeu plus que de la victoire. Verdict ?

Miser sur des produits très connus du grand public en apportant juste ce qu'il faut d'exotisme pour que les convives se sentent voyager : David a tiré des leçons des précédentes finales de Top Chef, et il est donc parti sur un 4-4-2 à plat, classique, avec raviole, poulet et sablé. Et pour la personnalité du chef, on repassera : c'était l'année de l'audace, et David gagne donc avec un plat qu'il fait déjà dans son resto, et avec un dessert qu'il avait déjà cuisiné cette saison. David a cuisiné pour gagner, pendant qu'Adrien cuisinait pour jouer.Un trompe-l'œil, des abats et un dessert en forme de gobelet qui s'en va combattre la pollution : comme prévu, plutôt que de partir à cent à l'heure sur l'autoroute de la facilité, Adrien a braqué à gauche et arraché les panneaux pour foncer à travers les dunes de l'aventure. L'équivalent d'un 3-3-3-1 à la Bielsa : tout pour l'attaque, et le pressing haut sur les papilles. Mais comme Adrien le pressentait en sortant des cuisines, l'audace n'aura pas été payante. Tant pis. La victoire d'Adrien malgré la défaite, c'est que dans dix ans, on sera persuadé que c'est lui qui avait gagné Top Chef 2020, et qu'on sera obligé d'aller sur Wikipedia pour se rendre compte qu'on a tort.Heureux comme tout de retrouver son pote de brigade David, Mallou a cuisiné en finale comme pendant toute la saison : en prenant des notes pour la prochaine édition où ce sera lui le finaliste, comme Sam de Koh-Lanta. On attend ça avec impatience.Jusqu'au bout, il aura tenté de profiter d'un moment d'inattention d'Adrien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com