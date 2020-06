So Foot • 10/06/2020 à 23:18

Les notes de la deuxième demi-finale de Top Chef

La demi-finale, match retour. Et autant vous prévenir, c'était probablement l'une des pires émissions de l'histoire de Top Chef. Et pourtant, le suspense était immense : Adrien parviendra-t-il à venger le camarade Claude tombé de son poteau ?





Heureusement que le concours s'arrête bientôt, parce que le très souriant et très gentil David est en train de devenir très insupportable. Est-ce le syndrome de l'intello de la classe, est-ce son insistance suicidaire à s'aventurer sur le terrain de l'humour, est-ce le fait que M6 a tellement diffusé son portrait qu'on a l'impression que David et son boyfriend sont un couple de Scènes de ménage, ou est-ce simplement que David est si talentueux qu'on savait depuis très longtemps qu'il serait en finale ? Sûrement un peu de tout ça. En tout cas le mec se qualifie en servant un énorme testicule tout ridé et ça, ça mérite toute notre considération.





Existe-t-il quoi que ce soit sur cette Terre qui puisse déstabiliser Adrien ? Cuire de la poiscaille en vessie ? "" Un manque d'expérience au moment de gonfler sa vessie ? "" Une vessie qui éclate en plein milieu de l'épreuve ? "" Une défaite lors de l'épreuve de Mallou ? Pas de malaise, M6 te ressort une vieille règle de derrière les flambadous pour envoyer Adri en finale. Qui s'en plaindra ?Imposer à ses adversaires une cuisson particulièrement technique qu'il pratique tous les jours et maîtrise à la perfection, ça semblait pourtant une très bonne idée sur le papier. Laisser cramer la moitié de ses préparations en cours de route, par contre ça semblait plutôt être une mauvaise idée. C'est bien beau de faire le mariole en se lançant dans les grands Lire la suite de l'article sur SoFoot.com