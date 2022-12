information fournie par So Foot • 09/12/2022 à 19:14

Les notes de la Croatie face au Brésil

Présentée comme déjà vaincue avant de se frotter aux pas de danse du Brésil, la Croatie est allée au bout d'elle-même. Dominik Livaković a été titanesque, Josip Juranović injouable, tandis que Dejan Lovren aura joué au CRS. Le milieu des Vatreni, lui, est définitivement une ode au football.

Croatie

Subterfuge réalisé parOchoa pour enfin disputer un quart de Coupe du monde : raser sa tignasse, et travailler son croate. Pour le battre ce soir, il aura fallu le dribbler. Pour le vaincre en revanche...Dans la vie, il y a deux types de lapin : Serge, qui se prend les doigts dans les portes du métro parisien depuis 1977, et le lapin rose avec une pile Duracell sur le dos, qui ne tombe jamais en rade de carburant. Son petit nom, c'est Josip.L'ancien coéquipier de Cris a rendu un bel hommage à l'actuel entraîneur de Versailles en faisant la police et en bloquant la circulation dans sa surface, ainsi qu'aux abords de celle-ci.Si Erling Haaland est un cyborg, Joško Gvardiol est en train de devenir un robocop. La transformation faciale a déjà commencé.Bruno Labaddia étant de retour à Stuttgart , c'est fort logiquement qu'il a souhaité prolonger le plaisir à Doha, quitte à trop jouer des coudes. Pari gagné pour le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com