So Foot • 08/09/2020 à 23:10

Les notes de la Croatie face à la France

Vaincue par la France sur le même score qu'il y a deux ans à Moscou (4-2), la Croatie n'a pas fait preuve de solidité défensive. Malgré cela, certains sont parvenus à obtenir péniblement la moyenne.

Croatie

Novak Djokovic s'est fait disqualifier de l'US Open pour avoir envoyé une balle dans la tête d'un juge de ligne, le destin s'est chargé de redonner le sourire à la Serbie quand Livakovi? s'est pris le ballon en pleine tête pour lui faire passer la ligne. Chacun son fardeau entre voisins.Le dernier Dario blond à avoir marqué la France a levé les bras au ciel lors de sa victoire le 25 juillet 2002 entre Aime et Cluses. Celui-ci passera son Tour. Dario au Frigo.Il ne peut pas marquer un doublé avec son équipe à tous les matchs, mais il peut servir de doublure à son équipe tous les matchs sans marquer. ?aleta-Car répare, ?aleta-Car remplace.Un défenseur droitier qui marque du pied gauche lors d'un France-Croatie ? Déjà vu. Il voulait rendre la pareille à Lilian Thuram en début de match, il s'est fait bouffer par le TGV Upamecano en retour.Un aller-retour vers l'enfance, une promesse de réconfort et une plâtrée de douceur et de générosité à partager dans la douceur du foyer français. Puréemovi?. Remplacé par, toujours aussi brutal.