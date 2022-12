Les notes de la Croatie face à l'Argentine

La Croatie a dit adieu à son rêve de nouvelle finale de Coupe du monde. Dominik Livaković n'a pas eu le droit à une nouvelle séance de tirs au but pour se rattraper de ses erreurs, alors que Joško Gvardiol n'a pu que contempler Lionel Messi sur le but du K-O.

Finalement, ce n'est peut-être pas si étonnant qu'il soit toujours au Dynamo Zagreb à 27 ans.Objet défensif de base, il s'est retourné contre ses maîtres puisque le seul danger qu'il a créé, c'était contre les siens. Une banane dans Mario Kart. Remplacé par, qui n'a fait trembler personne : un POW utilisé dans le vide.Figurez-vous qu'il a été le Croate le plus dangereux de la soirée. Et dans la bonne surface en plus ! Mais rassurez-vous : s'il y a eu penalty, c'est bien parce que tonton Dejan roupillait dans ses 30 mètres sans raison.Il aura donc fallu que Lionel Messi se déguise en Diego Maradona pour enfin faire de Josko Gvardiol un défenseur lambda du Mondial. Encore un homme qui entrera dans la légende en se faisant humilier avec un masque sur la tronche. Un personnage Marvel de plus.Si Gvardiol a assisté de près au chef d'oeuvre de la légende, Juranovic a préféré contempler l'envol de son héritier. Un avant-gardiste.D'habitude fiable et très productif, mais très loin de son rendement habituel en cette mi-décembre : une centrale nucléaire française. Remplacé parnon renouvelable.Si la marionnette d'E.T. va être mise en vente, l'extraterrestre croate - qui vieillit bien mieux que celui de Spielberg - a lui tout fait pour éviter de rentrer à la maison. En vain. Remplacé parhéritier.Fiable, pratique, résistant, mais pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com