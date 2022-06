Les notes de la Croatie contre la France

Enfin la Croatie est parvenue à battre l'équipe de France. Les coéquipiers de Modrić doivent leur succès à une solidité défensive impressionnante, mais aussi à une gestion parfaite des temps faibles.

Croatie

Il a passé le match à se mettre en position d'arrêter une éventuelle frappe. Il n'a pas pris de but, mais il a gagné un bon lumbago.Il a beau en avoir eu plein le nez pendant 90 minutes, il n'a pas eu de réaction allergique au pollen Mbappé. Heureusement qu'il avait pris ses anti-stanisić avant le match.En plus d'être un sacré attaquant, c'est aussi un bon défenseur, cet Erlic Haaland.Clairement, Sut n'a pas pris l'eau ce soir. Nom mensonger.De toute façon, on sait que la meilleure chaîne de montagne, ce sont les Alpinović.Deux semaines après la finale de la Ligue des champions, il s'est de nouveau promené dans son jardin.Pour vraiment coller à son style, c'est une goutte de poison ou de venin qu'il aurait dû se tatouer dans le cou. Pas une bombe de mauvais goût.Il n'était peut-être pas le Mateo le plus chevelu sur la pelouse, mais il était sûrement celui avec le plus de ballon.Avec la récente sortie de, on s'attendait à ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com