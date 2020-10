Les notes de la Croatie contre la France

Quand ce sont les vieux routards Luka Modri? et Ivan Periši? qui sont obligés de sonner la charge, c'est que la jeunesse croate ne pète pas vraiment le feu. Dejan Lovren et Domagoj Vida, eux, sont déjà calcinés depuis bien longtemps.

Croatie

Vidéo

Se prendre un but d'Antoine Griezmann en 2020, c'est encore plus déprimant que le Covid.À la course, difficile de l'arrêter quand il est lancé. Ben-Huremovi?.Avec lui, on peut aller à la guerre sans problème. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. "".Ce mélomane n'a que deux chansons dans son répertoire. En Russie, il y a deux ans, c'étaiten boucle. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'écoute plus que duIl est là, au bord de la route, mais on ne sait pas trop à quoi il sert. Borna incendi?.