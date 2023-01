Les notes de la 19e journée de Ligue 1

Marseille, Lens et Rennes qui foncent, le PSG et Lyon qui sombrent, pendant que Monaco s'amusent : encore un chouette week-end dans le plus beau des championnats. Le tout arrosé de Dépêche Mode : just can't cet enough.

Avec un homme qui aime tant aller au charbon, les houillères vont finir par rouvrir.Lens n'avait pas besoin de son aide, celle de l'arbitrage ayant suffi, mais il a quand même tenu à aider le plus possible les rivaux de ses propriétaires marseillais sur le podium. Masterclass.Quand on voit le niveau de cet OM-là, l'absence de printemps européen fait encore plus mal.Meilleure recrue que la recrue qui devait le remplacer cet été et qui vient d'être recrutée.Rien ne va dans ce club, ce qui offre logiquement le divertissement le plus fou de l'année.Parce qu'il faut bien que quelqu'un lui donne un peu d'amour. Ne serait-ce que pour protéger les poubelles.

Quand on disait qu'il y avait du déchet dans le jeu de Toko Ekambi on pensait pas ça littéralement pic.twitter.com/Y9HHGQNvyw

— Fédé ?? de la Lose (@FFLose) January 14, 2023Un match lui a suffi pour récolter autant de victoires que Julien Stéphan depuis le début de saison, pour inscrire autant de points que sur les six derniers matchs, et sortir provisoirement de la zone rouge. Le Racing retrouve la frite avec Le Scornet.