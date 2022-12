Les notes de la 16e journée de Ligue 1

Des expulsions, des simulations, des penaltys de patron : il s'est passé bien des choses cette semaine, lors de la seizième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.

Comme son nombre d'expulsions en Ligue 1 en cinq ans, un record. Soirée en rouge et en jaune , paillettes, gestes fous, plongeons, sortie prématurée, départ du stade avant l'heure... Ce n'est pas en février, le carnaval de Rio ?

Le petit pont ravageur de Neymar. pic.twitter.com/zwEZwwf6GB

— 60SecondesFoot (@60secondesF) December 28, 2022Huitième penalty de la saison pour les Corses (le cinquième sur les trois dernières journées), qui en ont profité pour s'imposer devant Angers ! Et le cinquième frappé par Youcef Belaïli, qui en a transformé quatre. Le frère caché de Penaldo ?Grâce à sa première réalisation en 83 matchs de championnat, il devrait encore faire monter sa cote de popularité dans le Rhode Island .Lui non plus n'avait pas encore marqué avec son maillot actuel, c'est désormais chose faite avec un pion contre Clermont... En brisant le cœur de son ex, donc. Comme quoi, se faire la même coupe qu'Ousmane Dembélé peut représenter un sacrifice utile.

? • Nouvelle coupe pour Mohamed Bayo pic.twitter.com/C87900dygd

