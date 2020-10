Les notes de l'Ukraine contre la France

Privé de 14 joueurs (!) à cause de blessures et du coronavirus, Andriy Shevchenko a dû aligner une équipe espoirs ou presque face aux Bleus. Forcément, l'addition est très salée... Défaite 7-1.

Ukraine

Sept à la maison

Puisque ses trois collègues gardiens ont été testés positif au coronavirus, Bushchan s'est retrouvé titulaire face aux champions du monde. Surtout, il avait la lourde tâche de ne pas se blesser, au risque d'obliger l'entraîneur des gardiens, Oleksandr Shovkovskiy, 45 ans, à entrer en jeu. C'est évidemment le scénario que l'on souhaitait secrètement, mais il n'a pas eu lieu. Et force est de reconnaître que malgré les 7 buts encaissés (sur 11 frappes cadrées de la France), le portier du Dynamo Kiev a sorti quelques belles parades pour sa première en sélection. Passage en Terminale validé.Lui aussi portait le maillot de l'équipe nationale pour la première fois. Et on parle d'un joueur qui évolue actuellement au FK Desna Tchernihiv. On n'allait pas trop lui en demander non plus.À la 8minute, le défenseur a envoyé une passe latérale en touche depuis sa surface de réparation. Dans les dernières minutes, c'est lui qui dévie la frappe de Griezmann dans ses propres filets. Zabarnyi précis, ni rassurant, mais Illya pire à ses côtés dans la charnière centrale.Passif sur le deuxième but (magnifique) signé Giroud, Mykolenko a décidé de varier les plaisirs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com