Les notes de l'OM face au PSG

Après avoir fait le show dans les médias pendant toute la semaine, Dimitri Payet a assumé son rôle sur le terrain en réalisant un match plein de saveurs et de vices. Au milieu de terrain, Valentin Rongier s'est comporté comme le Bad Boy en chef, bien suivi par une défense intraitable, dans laquelle Álvaro González et Duje ?aleta-Car se sont illustrés. Le reste a été à la hauteur dans cette partie de Super Smash Bros. Brawl .

Olympique de Marseille

Un match de cochon pour le dernier rempart de l'OM.est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge : il a multiplié les beaux arrêts comme les bonnes cuvées empilent les récompenses. Bref, il a encore au moins dix ans devant lui. Buffon est un petit joueur.Pendant longtemps, il a dû faire face aux montées incessantes de Florenzi : on aurait pu craindre le pire, et finalement ça s'est plutôt bien passé pour Jordan, retapé après des années de galère. Il a même été capable de se battre avec les Parisiens, signe que tout va mieux.Pendant que les géants de l'Europe entière cherchent leur dulcinée en défense centrale, Marseille tient déjà la perle rare. Il a écœuré les attaquants parisiens, il s'est embrouillé avec Neymar et a donné un parfum deà la partie. Partie dans laquelle il était Bowser, forcément.Ses qualités sont à la hauteur de sa ganache