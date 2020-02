Les notes de l'OM face au LOSC

Maintenus dans le match par un Mandanda des grands soirs, les Marseillais ont d'abord souffert, à l'image d'un axe central en difficulté face aux attaquants lillois. Mais si le navire marseillais a tangué, il a su ne pas couler grâce à un Kamara en mode capitaine. Mieux, il a même su triompher grâce à son improbable duo offensif.

Marseille

L'OM coule le LOSC

Marseille a le Vieux Port et une eau turquoise, c'est entendu. En revanche, on ne savait pas que la ville phocéenne possédait également la fontaine de Jouvence. Mandanda a su s'y baigner pour s'accorder une nouvelle jeunesse et redevenirQuasiment invisible, le fantôme d'Hiroki Sakai n'a pas montré grand chose sur son côté droit. Il n'a ôté sa cape d'invisibilité que pour laisser sa place à, rentré pour semer la zizanie et remettre Marseille dans le sens de la marche.En grande difficulté face à Osimhen, Alvaro est fautif dans son placement sur le but lillois. Bien qu'agressif et présent dans le duel, il a été pris à plusieurs reprises dans son dos par la vitesse des attaquants lillois. Finalement épargné, Alvaro a eu chaud. Lucky Álvaro.DCC a été plus solide que son camarade de l'axe central. Du sang-froid et de l'autorité naturelle pour Duje : finalement, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com