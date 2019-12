So Foot • 08/12/2019 à 23:15

Les notes de l'OM contre Bordeaux

Après avoir été mené au score par Bordeaux, l'OM a réussi à inverser la tendance (3-1) grâce à l'inattendu Jordan Amavi, buteur de la tête, et Morgan Sanson. Sinon, Dimitri Payet a confirmé qu'il était l'un des plus beaux artistes de Ligue 1 et Valère Germain a livré un joli plaidoyer pour le retour aussi rapide que possible de Darío Benedetto.

Olympique de Marseille

Marseille tamponne les Girondins avec leur consentement

Depuis qu'il est n°1 en équipe de France, le taulier de l'OM se la joue en père peinard. Plutôt que de chercher à faire des miracles, le Steve s'est contenté de regarder Yacine Adli le prendre à défaut, histoire de faciliter la future intégration chez les Bleus de la pépite bordelaise. Aussi généreux que les Français avec le Téléthon.Tellement à l'aise sous Villas-Boas qu'on le voit s'aventurer de plus en plus dans la moitié de terrain adverse. Et parfois même réussir quelques centres. Quel génie, cet André.Sa devise ? Pas vu, pas pris.On le croyait lancé sur son rythme de croisière, mais il a fini par se perdre au large à force de naviguer à vue. En ?ale sèche.