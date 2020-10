So Foot • 21/10/2020 à 23:00

Les notes de l'OM

Sept ans, que l'OM attendait d'entendre à nouveau la petite musique de la Ligue des Champions. Du coup, Payet, Thauvin et compagnie se sont dit qu'ils n'étaient plus à ça près, pour ce qui est d'y gagner un match. Passés à côté de leurs retrouvailles avec la C1, excepté peut-être Mandanda, Amavi et ?aleta-Car, les Olympiens ont fini par prendre ce qu'ils méritaient : une balle en plein coeur, amorcée par Mathieu Valbuena. Dur.

Marseille, une étoile à suivre

Son match a ressemblé à une partie de, à regarder les cartouches fuser devant son but.inclus, merci la VAR. Tout ça pour se prendre une bastos perdue dans le... Fallait pas enlever le gilet pare-balles si vite.Il a récemment accepté que l'artiste marseillais Franck Conte ajoute un masque sanitaire sur le portrait qu'il a réalisé de lui en ville. C'est bien gentil, Hiroki, mais ce n'est pas parce que tu laisses le tien au vestiaire qu'il ne faut pas observer les gestes barrière dans ton couloir.Ah, ça, pour troller DJ Snake sur Twitter, y'a du monde. Pour tenir Youssef El-Arabi, en revanche...Dejan Lovren était formel, la semaine dernière : son compatriote allait bientôt "". C'est arrivé dès ce soir, et deux fois : d'abord dans l'axe de la défense marseillaise, dont il a été le patron, puis sur l'ultime coup de boutoir grec, comme toute l'arrière-garde olympienne.Si vous étiez devant RMC et le match du Real dès 19h, vous n'avez pas rêvé : le type qui a enchaîné les retours décisifs, les bons jaillissements et les débordements dangereux dans son couloir était bien le latéral gauche de l'OM, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com