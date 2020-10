Les notes de l'Olympique de Marseille contre Manchester City

Une soirée en enfer, sauf pour Bouba Kamara. Voilà ce qu'ont vécu les joueurs de l'Olympique de Marseille, pas aidés par un André Villas-Boas hyper frileux. Bulletin de notes.

Le pote qui sait se battre, qui ne traine qu'avec des petits fouteurs de merde. Et même lui, un jour, il se fait démonter.Comme Bilbon, sa relation avec le précieux est très compliquée. Le problème, c'est que même Sauron ne veut pas voir ses prestations.Ils étaient trois mais en fait, il n'y en avait qu'un seul de bon. Alvaro, le Matt Pokora de la défense centrale Linkup de l'OM.Bonne gueule, super CV, résultats médiocres. Un joueur Linkedin. On vous avait dit de ne pas gober les recommandations.Oui, nous aussi on pensait que Lionel avait du potentiel.Très beau duel entre Martial Mbanjdock et Ronald Pognon face à Sterling en première période, le retour de trou d'Air Jordan en seconde. Toujours l'un des meilleurs Marseillais, notamment au combat.Difficile de l'incriminer sur le premier but : dans le fond, on a tous un peu envie de lancer Kevin De Bruyne en profondeur. Un match à l'image de l'année 2020 : à oublier. Remplacé pardans sa version Morgan Without Sound, que l'OM refilerait bien à Wolverhampton.La seule vraie raison d'être heureux dans un ilot de souffrance. Le cookie noix de macadamia du Subway.