Les notes de l'Olympique de Marseille contre Lyon

So Foot • 04/10/2020 à 23:15

Réduit à 10 dès la 25e minute, les Marseillais ont fait corps pour ramener un point de Lyon. Dommage, car sans cette semelle de Dimitri Payet, les Phocéens avaient mieux à espérer.

Olympique de Marseille

Marseille arrache un point à Lyon

À deux doigts de repousser le penalty d'Aouar, Captain Steve a finalement passé un dimanche soir comme un autre. Quelques parades, de belles relances, des frayeurs et toujours la même tête de cocker quand il encaisse un but.Match compliqué pour le latéral qui s'est fait malmener par un gamin. Par contre, le Japonais est toujours présent pour contrer un ballon du bout du pied quand il faut.Fautif sur le penalty transformé par Aouar, Álvaro s'est vite remis dans son match pour éviter que son équipe ne coule. L'Espagnol montrera ses talents de comédien en restant de longues minutes par terre, après s'être fait éclaté sur une sortie de Lopes.Sauvé par Mme Frappart sur le but non-homologué de Kadewere, Duje s'est ressaisi pour montrer qu'il avait des muscles, mais aussi de l'esprit. Des coups d'épaules, des protections de balles et des cacahuètes en tribune pour faire souffler son équipe.