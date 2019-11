Les notes de l'OL face au Zénith

Battus par un Zénith plus tranchants (2-0), les joueurs de Rudi Garcia ont pris l'eau à Saint-Pétersbourg. Et ce n'est pas Bertrand Traoré qui est le plus à blâmer.

Olympique lyonnais

Lyon s'écrase au Zénith

Le gardien lyonnais a 2 problèmes : se faire respecter ni dans ses 6 mètres et ni aux 4 coins de l'Europe (cf. Benfica). 2+6+4=12.Selon, il y a 3125 km entre Tirana et Saint-Pétersbourg. D'après les observateurs, il y a des années-lumière entre le niveau de Léo avec les Bleus et avec l'OL.Il a eu beau multiplier les grimaces pour effrayer Azmoun et Dzyuba, mais c'est bien lui qui a fini complètement fou à la fin du film. Joachim Phoenix. Remplacé par, venu pour le décrassage du match de Youth League.Marcelo Antônio Guedes Filho est le premier homme qui perd des centimètres lorsqu'il saute. Petit Filho Tube.Il aurait mieux fait de mettre un high-kick à Azmoun, pour sortir comme face à Nice samedi dernier. Ses copains auraient été tout aussi tranquilles. Remplacé parpour simuler l'infériorité numérique.