Les notes de l'OL face au Bayern Munich

Malgré un Aouar de gala et un Caqueret présidentiable, l'OL n'aura rêvé qu'un gros quart d'heure face à un impitoyable Bayern. La faute notamment à un poteau de Toko-Ekambi, à un Depay sur courant alternatif, à un Guimarães aux abonnés absents et à une défense globalement trop légère pour contenir les assauts allemands. Dommage, on commençait à s'y attacher, à ces petits Lyonnais.

Olympique Lyonnais

" C'est pas à Coco Tolisso qu'il fallait dire ça, Antho, mais à Serge Gnabry...Humble, il a récemment feint l'ignorance lorsqu'on lui a demandé de comparer sa pointe de vitesse à celle d'Alphonso Davies, son adversaire direct du soir. Sur le terrain, ce n'était plus possible de noyer le poisson, en revanche. Remplacé pour la troisième fois consécutive par, qui n'avait absolument rien à perdre, à voir cette tentative de dribble à la Drogba sur le même Davies en toute fin de match. Laquelle a fini en six mètres, évidemment.On dit de lui qu'il a un sacré sens de l'humour, dans le privé. Mais était-ce bien nécessaire de pousser la ressemblance avec Anthony Kavanagh jusque dans ses interventions défensives ? Résultat, il n'y aura aucun belge en finale dimanche. Comment ça, déjà vu ?De son propre aveu, l'OL avait faim. Alors,a mis la clé dans le contact et a défoncé tout ce qui se trouvait sur son chemin, à commencer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com