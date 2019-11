So Foot • 10/11/2019 à 23:15

Les notes de l'OL contre l'OM

Trop timide, l'Olympique lyonnais s'est logiquement incliné à Marseille. Thiago Mendes, Leo Dubois et Houssem Aouar sont les déceptions d'une soirée où seul Moussa Dembélé est parvenu à flotter au lieu de couler.

Olympique lyonnais

Marseille et Payet ébouillantent Lyon

Dès la première minute, son hésitation est venue donner une goutte de sueur dans l'échine de sa défense. Un poète portugais prêt à partir à la guerre, mais dont l'aventure s'arrête avec deux balles dans le buffet. Le dormeur du Vél'.Victime d'une petite caresse de Benedetto, son jeu d'acteur a fait sans doute frémir Clovis Cornillac. Au moins, cela aurait rendu un supporter lyonnais heureux de sa prestation. Bon séjour à Clairefontaine quand même, hein.Une recrue qui coûte très cher pour ce qu'elle apporte sur la pelouse. À n'en pas douter, le Danois doit s'adapter au championnat de France. Mais jusqu'à quand, exactement ?Ce soir, Jason devait mettre son masque de hockey et apporter sa plus belle arme pour détruire les offensives olympiennes. Au lieu de cela, l'ennemi de Freddy Krueger s'est transformé en défenseur lambda et sa paralysie faciale s'est étendue aux jambes. Jason de naguère.