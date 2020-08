Les notes de l'Inter contre Séville

Porté puis coulé par un Lukaku dans un monde parallèle, l'Inter Milan n'a jamais été dangereux dans le jeu, pénalisé par une attaque en berne. Si son milieu a tenu la dragée haute à celui de Séville, il n'a pas non plus créé de différences. Quant à la défense, emmenée par De Vrij, elle a été prise à son propre jeu : dans l'impact physique. Drôle de finale pour la bande à Conte.

Inter Milan

Une soirée bizarre pour Samir. Il n'a rien eu à faire, à part récupérer au fond de ses filets deux ballons propulsés par le front en forme de planche de Luuk De Jong et une balle déviée par le grand Romelu. Bref, il a été crucifié par trois tirs sur lesquels il ne pouvait rien : Handballovic a découvert un nouveau sport.Godin a un vieux moteur, c'est entendu. Il a donc tout naturellement mis du temps à démarrer et a laissé le bolide De Jong lui passer trop facilement devant. Mais une fois en route, on a retrouvé le Diego ingérable, conscient que la course est une histoire d'endurance. Les 500 miles d'Indianagodin. Remplacé par, qui n'a pas eu autant de temps.Triste vie pour Stefan De Vrij, venu jusqu'à Cologne pour se faire rattraper par un compatriote. Qui plus est par un type encore moins soyeux que lui. Pas de vrai succès pour De Vrij.Apparemment, Bastoni est un un fan de NBA. Ça tombe bien, car avec ses bras tentaculaires et souvent parallèles Lire la suite de l'article sur SoFoot.com