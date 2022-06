Les notes de l'équipe de France contre la Croatie

information fournie par So Foot • 13/06/2022 à 23:00

Pour clôturer ce calamiteux mois de juin, les Bleus n'ont pas réussi à relever la tête, à domicile face à la Croatie. Avec notamment un Kylian Mbappé généreux, mais impuissant, un Karim Benzema sous camisole et un trident du milieu éteint.

France

A prouvé au quart d'heure de jeu qu'il était au point pour la sortie du nouveauPas facile la vie sans Diego Carlos. Et au poste de latéral droit. Et avec déjà 52 matchs dans les pattes cette saison. Remplacé par, histoire de donner quelques points à la candidature de Jonathan Clauss.En retard chez les Bleus , mais pas le dernier pour faire le con dans sa surface.On était déçus de ne pas le voir aux platines aux côtés de DJ Snake dimanche, chez lui au Parc des Princes, alors il a tout donné à Saint-Denis le lendemain, brassard au bras.Se projette, centre avec précision et combine avec Kylian Mbappé : le PSG ferait bien de se pencher sur son profil.Orphelin de Wissam Ben… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com