Les notes de l'épisode 9 de Koh Lanta

Quatre vainqueurs sur les épreuves, deux éliminés et deux colliers sauvés. Cette semaine, Koh Lanta voyait double pour la dernière émouvante de Bertrand-Kamal.

La tribu réunifiée

Un coup de chaud qui a laissé la France dans l'angoisse pendant près d'une heure à l'idée d'un possible retour de Hadja. Plus jamais ça. Plus jamais cette frayeur.Un épisode à deux doigts. À deux doigts de se faire éliminer sur l'épreuve d'immunité, à deux doigts de remporter le maxi-burger qui le faisait saliver, et surtout à deux doigts de mettre un front à Alexandra quand elle a eu l'audace de se plaindre "".Elle ricane comme une petite souris, elle utilise le mot "" pour parler de ses seins, elle s'excuse quand elle dit des gros mots, elle a de la peine quand on fait du mal aux gentils poissons et elle fait du chantage affectif à Tonton Fabrice. Exceptionnelle performance de Lola qui va aller sur les poteaux à seulement 8 ans et demi.Avant cet épisode, son palmarès se résumait à être la pote de Lola. Puis elle a décidé de remporter une épreuve et de se lancer dans la stratégie en manipulant ce pauvre Fab. En plus de maîtriser parfaitement le balayage fidjien et la permanente au lait de coco, Angélique sait maintenant qu'elle excellera dans les commérages à l'ouverture de son salon de coiffure.Bah oui Alexandra, si on n'avait pas le mal de bide et le sentiment de culpabilité après s'être envoyé l'équivalent de cinq Big Mac en quinze minutes, on mangerait McDo tous les jours. Heureusement, elle a pu compter sur la légendaire pastille anti-vomitive.