Les notes de l'épisode 8 de Koh-Lanta

Le duel des ambassadeurs était joué d'avance, et a confirmé deux choses qu'on savait déjà : Loïc a un cœur pur, et Hadja est terriblement égoïste. Mais cette fois-ci, la sanction est tombée. Et c'est mérité.

La tribu réunifiée

Comme toute bonne petite cheffe qui se respecte, elle souffle le chaud et le froid sur ses sujets. De temps en temps, elle leur inspire la crainte en se montrant autoritaire. Et parfois, elle leur donne de l'amour. Comme lorsqu'elle donne son collier à Dorian, les larmes aux yeux. En tout cas, elle aime la victoire autant qu'elle devait aimer la bouffe avant : avec excès.Il est un peu timbré. Il maudit la défaite. Il commence à faire peur à ses adversaires. Il a été battu à la photo-finish dans une épreuve reine. Il a une femme impressionnante qui veille sur lui. Dorian Alaphilippe, futur patron de la tribu arc-en-ciel.Sur courant alternatif dans les épreuves, elle fait preuve d'une belle constance sur le camp. Où son rôle se résume à direà sa copine Angélique., la vengeance est un plat qui se mange braisé. Victime d'un racket de bananes au coin du feu, Angélique a fait ce qu'elle sait faire de mieux pour prendre sa revanche immédiate sur Hadja : rien. Un classique de: on agresse avec une peau de banane, puis on se la prend au tour suivant.Alors qu'elle était enfin épanouie, elle s'est retrouvée avec les anciens verts qui la persécutaient autrefois. Encore traumatisée, elle a d'ailleurs tout de suite préféré se cacher dans la forêt. Mais l'histoire finit bien, elle a fini par avoir la tête de son bourreau Hadja. Elle aurait simplement pu dire, au moment d'expliquer son vote.