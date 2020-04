Les notes de l'épisode 8 de Koh Lanta

Un stratège en bois, du chocolat en mousse et des candidats en pleurs, ce demi-épisode de Koh Lanta nous a rappelé les bons vieux 0-0 de Ligue 1.

La tribu réunifiée

Alban (Koh-Lanta) : " Ahmad, c'est l'Atlético de Madrid "

La prochaine fois qu'UPS vous dit que le colis volatilisé a "", vous savez qui accuser. Une masterclass d'égoïsme, juste pour lâcher trois larmes sur une lettre où figurait un dessin avec une maison même pas droite et des bonshommes aux proportions douteuses et mal coloriés. Mention spéciale à un geste de grande classe : le sous-pesage de la lettre d'Inès, au cas où on lui aurait envoyé un paquet de cookies, sait-on jamais.On a tous un moteur dans la vie. Apparemment, celui d'Inès, c'est le chocolat. Une première épreuve honnête pour l'infirmière, qui se consolera avec son autre Mouss.La grande gueule de Zlatan, le talent de Nolan Roux. Une véritable soirée Mouss : il y a quinze ans, on le trouvait génial, aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour se rendre compte qu'il est surcoté.Sa gentillesse et sa clairvoyance lorsqu'il faut débriefer les performances des autres nous feraient presque oublier que sur le terrain, ça casse quand même pas des briques. Bien meilleure consultante que joueuse. La Habib Beye de Koh Lanta.Personne n'a cru à son "" au moment où il a fait tomber l'anneau sur l'épreuve d'immunité. Comme personne ne te croit quand tu te tiens la cuisse après avoir envoyé une frappe en touche.