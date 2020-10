Les notes de l'épisode 7 de Koh Lanta

Ce vendredi soir, Dorian s'est littéralement transformé en Claude pour offrir la victoire aux jaunes lors de l'épreuve d'immunité. En revanche, c'est terminé pour Sébastien, qui a tenté de jouer les stratèges. Et comme Adrien, c'est raté.

Team Vuro (Jaune)

À deux doigts de rejoindre le bateau des rouges à la nage pour les boxer les uns après les autres. Mohamed Alix.On avait pas vu un homme porter autant son équipe sur ses épaules depuis Drogba à Marseille en 2004. Une performance exceptionnelle, malheureusement gâchée dans la minute par la diffusion de son horrible portrait. "", ça fout les frissons. Et pas les bons.La semaine dernière, on a vu qu'elle n'en avait pas assez dans les bras pour ouvrir un bocal de cornichon. Cette semaine, on a vu qu'elle n'avait même pas la détente pour l'atteindre quand il est posé tout en haut de l'étagère. Ça doit pas être facile la vie de tous les jours.On l'a sous-estimée. Ce n'est pas un simple salon de coiffure qu'elle va ouvrir avec Lola mais tout un complexe de salon de beauté. Pour elle, ce Koh Lanta, c'est un CAP.Aphone au début de l'aventure, elle voulait absolument prendre sa revanche et prenant le rôle de la poissonnière sur l'épreuve de confort. Malheureusement, tout le monde n'est pas capable de décrypter les ultra-sons.Tout se passait bien pour elle. Puis, elle a arrêté de tirer la boule noire et elle a dû participer à une épreuve. Eh oui, Koh Lanta c'est plus dur en tant que candidat qu'en tant que spectateur.