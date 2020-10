Les notes de l'épisode 6 de Koh Lanta

Dernier bulletin de note pour Aubin. Premières tensions entre Alix et Hadja... Ça promet.

Team Vuro (Jaune)

L'appel de ses parents l'a transformé. Vu son niveau en riz, les Jaunes auraient certainement préféré qu'elle se transforme en autocuiseur. Étonnamment dans le dur sur les épreuves, l'ex-taulière des Ceva n'a pas bien digéré les remarques de Hadja lors de l'immunité. Et cette fois, le sel n'y est pour rien.Le mec orange le plus fébrile de la semaine devant Donald Trump positif au COVID. Si côté jaune, on s'est posé des questions sur la stratégie adoptée lors de l'épreuve d'immunité, côté So Foot, on remarque surtout que c'est le sac de riz qui a porté Dorian lors de l'épreuve de confort.On a aimé ses rêves de frites, son surnom et ses remerciements touchants adressés à ses parents pour l'éducation qu'elle a reçue. En même temps, les parties deavec son père devaient être dingues.Essentiellement utile grâce à sa coupe de cheveux lors de l'épreuve d'immunité. Le mauvais Paul Pogba.être tellement faible que je vais me faire grailler par un bernard-l'ermiteporter trois sacs de riz comme si j'étais la Montagne. Plus on se rapproche de la fin, plus elle est forte. Sœur Alex.Deux boules noires, une dédicace à papa et maman, des mots par-ci par-là et un affrontement très peu charismatique contre un monsieur du Gers. Un bel épisode de Motus.