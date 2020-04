Les notes de l'épisode 6 de Koh Lanta

Entre un mec qui a la fougue de Ribéry et l'autre qui la détermination de Makélélé en 2006, c'est sûr que c'est celui qui est trop poli qui part. Koh Lanta, c'est la dure loi de la vie.

La tribu réunifiée

Alban (Koh-Lanta) : " Ahmad, c'est l'Atlético de Madrid "

Mine de rien, elle vient d'enchaîner un bon taf aux ambassadeurs dans le rôle du good cop avec une énorme performance sur l'épreuve d'immunité. Insipide pendant quatre semaines, elle fait désormais forte impression. Alexandra, c'est cette ancienne camarade de classe ultra-timide à l'appareil dentaire démesuré que tu as croisé 10 ans après sur Instagram. Et bah maintenant tu regrettes de jamais avoir répondu à sa lettre d'amour un peu niaise.Championne de la bronzette et des commérages. Pour se dépasser sur les épreuves, y'a personne, mais pour participer aux clashs dans les conseils, ça se réveille. Définitivement pas sur la bonne chaîne.Coach personnel de Sam. S'il s'est vraiment pris d'affection pour lui, c'est très touchant. Mais parfois, il donne surtout l'impression d'être au bout du rouleau et d'avoir misé toutes ses économies sur sa victoire finale. Et les scènes de détresse dans les PMU, on n'aime pas.Pédagogue, mais ferme. En tout cas, elle a bien mouché ses élèves insolents que sont Charlotte et Delphine et Pholien. Deux n'ont d'ailleurs pas fini le cours. Lorsqu'elle a haussé le ton, elle était à deux doigts de lâcher : "". Comme tous les profs.Sur le camp, il se planque. Lors des embrouilles, il se planque. Lors des épreuves, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com