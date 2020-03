Les notes de l'épisode 5 de Koh Lanta

Incroyable épisode de Koh Lanta, ce vendredi soir sur TF1. Merci à tous, et notamment à Moussa, véritable homme de la soirée.

Revivez l'épisode 5 de Koh-Lanta

Lawaki (Jaunes)

En début d'épisode, on se demandait encore qui était Delphine et qui était Alexandra. On sait désormais qui est Vincent Clerc et qui est François Clerc. Une entrée en jeu décisive pour la Ole-Gunnar Solskjaer des Fidji.Elle voulait une côte de boeuf de quatre kilos mais elle n'aura même pas eu le poulet. Plus les jours passent, plus Inès glisse de TF1 vers W9.Il y a des matchs, comme ça, dont on se souvient toute une vie. Peut-être bien que dans 20 ans, la Chainerediffusera cette épisode de Koh Lanta et que votre fille vous demandera qui est cette légende. Alors vous lui répondrez qu'il est celui qui a inventé le, un mélange de tartes dans la gueule verbales, de pression physique à peine masquée et d'un sourire charmeur pour rendre l'humiliation vivable. Homme de cet épisode, Moussa a rendu une scène de violence diffusable à heure de grande audience. Masterclass.Naoil (7) : Un épisode complet qu'elle a commencé en vengeant Abdeslam Ouaddou grâce à un "" très serein. Pourtant plus habituée à distribuer les droites dans les gueules que les bons points, elle a ensuite distillé les leçons tactiques de la réunion des ambassadeurs devant un auditoire acquis à sa cause. Et si Philippe Doucet avait fusionné avec Myriam Lamare ?On a hâte que les choses sérieuses commencent pour qu'on découvre les autres qualités de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com