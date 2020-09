Les notes de l'épisode 5 de Koh Lanta

Nouvelles équipes, mêmes binettes. Désormais réunis sous les drapeaux rouge et jaune, les aventuriers emmenés par Alix et Bertrand-Kamal ont perdu le grand stratège de l'aventure : Adrien. Bulletin de notes d'une cinquième semaine chargée.

Team Vuro (Jaune)

Elle aime la victoire à en chialer, et ça fout les frissons. Et vu l'équipe d'Avengers qu'elle a formée, ses qualités de sélectionneuse ne font aucun doute. C'est bon, on a enfin trouvé qui pourrait succéder à Didier Deschamps à la tête de l'Equipe de France.Toujours aussi fort. Petit bémol, quand on dit :"", c'est qu'on a absolument aucune vision de jeu. Zéro vista.Si elle remporte les 100 000 euros, elle en profitera sûrement pour ouvrir un salon de coiffure juste en face de la baraque à frites de ses parents.La future associée de Lola, apparemment.Leur première cliente, du coup.Et enfin, la personne qui va rédiger un avis sur Google pour dire que "". Sans même savoir faire un shampooing, évidemment.Sa performance sur l'épreuve d'immunité fait penser à ces vidéos où des gros bonhommes tout rouges, chauves et barbus tractent des avions à bout de bras. Impressionnant mais un peu choquant.Il se prend peut-être pour Indiana Lire la suite de l'article sur SoFoot.com