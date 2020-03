Les notes de l'épisode 4 de Koh Lanta

La blessure d'une guerrière, le retour d'un roi et l'élimination d'un iPhone, l'épisode de Koh Lanta a tenu toutes ses promesses.

Lawaki (Jaunes)

Il serait temps de moderniser le jeu "" pour une version actualisée de "". Et le niveau monterait drastiquement.Quand on l'a découvert, il nous en a mis plein la vue. Solide, polyvalent, le Breton était l'archétype du mec qui allait être utile tous les jours sur le camp. Seul bémol, il n'a jamais de batterie et parle quand on ne lui a rien demandé. Déçue, la tribu l'a ramené à l'Apple Store. Oui, Benoît est un iPhone.La vérité, c'est qu'elle n'a rien à faire dans une cabane sur une plage fidjienne. Sa place, c'est dans une villa à Tijuana avec accès à un vrai confessionnal pour débriefer sa prise de tête avec Kimberley. Vivement, au moins il n'y aura pas besoin de changer de tenue.Quand on a le statut d'intouchable dans son équipe, on peut se permettre de mettre trois coups de pagaie à tout péter sur l'épreuve des radeaux et garder sa place dans le onze de départ. C'est l'avantage. Thiago Moussa.La boxeuse est la véritable patronne de cette équipe. Aussi bien capable de remonter les bretelles des tire-au-flanc que de canaliser les feux follets, ses mots sont de véritables cadeaux pour ses coéquipiers. Et Joyeux Naoil." Régis est un con.