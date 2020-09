So Foot • 11/09/2020 à 23:45

Les notes de l'épisode 3 de Koh Lanta

Un collier d'immunité sorti en plein conseil, c'est toujours un grand moment. Mais ce qu'on retiendra surtout de cet épisode et de cette saison de Koh Lanta, c'est le sourire de Bertrand-Kamal.

Team Vualiku (Nord)

Team Vakara (Ouest)

Qu'y a-t-il de plus lâche que quelqu'un qui a une idée pour faire avancer le groupe, mais qui préfère se mettre à l'écart pour dire à la caméra :? Pas grand-chose. PS : mettre une casquette à l'envers ne suffit pas pour avoir l'airLa seule certitude qu'on a, c'est que la première chose qu'elle doit dire à chaque personne qu'elle rencontre, c'est :Mécanisme de défense universel pour toutes les personnes qui n'assument pas leur prénom. C'est noté, Angélique.La vie semble très triste sur le camp violet. Parce que les membres de l'équipe ne se sont jamais autant poilés que quand Fabulous Fab s'est servi de son sac à dos comme sac de couchage. Sacrée tranche de vie.Quand elle donne sa langue au chat Lolita, bah le chat lui bouffe la bouche apparemment.Filer à l'infirmerie pour éviter un contrôle de maths, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Apparemment, Samuel avait lui un super exam de 48 heures sur la trigonométrie. Calme et blessé, le Yoann Gourcuff deNon, on ne fouille pas dans le sac des autres. Bonne nouvelle : si Brice a perdu François, il n'a pas perdu ses principes. Suffisant pour qu'on lui pardonne sa petite crise post-épreuve